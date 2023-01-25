СНБ Турции: Желающие присоединиться к НАТО, должны действовать в духе альянса

В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось первое в новом году заседание Совета национальной безопасности Турции.

В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось первое в новом году заседание Совета национальной безопасности Турции.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , в заявлении СНБ для прессы отмечается:

"Государства, желающие присоединиться к альянсу НАТО, должны действовать в соответствии с законом и духом альянса".

СНБ Турции призывает к выполнению обязательств, вытекающих из Тройственного меморандума:

"Швеции и Финляндии необходимо конкретными шагами выполнить свои обязательства, вытекающие из меморандума о взаимопонимании и по борьбе с террористическими организациями. Те, кто поощряет и защищает действия, подрывающие такие ценности, как свобода религии, совести и мысли, являются соучастниками преступлений на почве ненависти".