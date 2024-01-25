СНБ Турции: Мы продолжим поддерживать территориальную целостность дружественных и братских стран

Турция продолжит поддерживать территориальную целостность дружественных и братских стран.

Турция продолжит поддерживать территориальную целостность дружественных и братских стран.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции.

Было отмечено, что Турция продолжит контакты с соответствующими сторонами для решения текущих вопросов.

На заседании СНБ, которое длилось 3 часа 45 минут были обсуждены основные направления борьбы с терроризмом.

"Мы продолжим преследовать все террористические организации, независимо от их местонахождения", - говорится в заявлении.

Также была отмечена необходимость прекращения российско-украинской войны, которая увеличивает региональные и глобальные риски, путем установления немедленного прекращения огня и прочного мира.