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СНБ проверяет причастность гражданина Армении к взрыву на Крымском мосту

СНБ проверяет причастность гражданина Армении к взрыву на Крымском мосту Служба нацбезопасности (СНБ) Армении начала уголовное производство для выяснения возможной причастности граждан Армении к взрыву на Крымском мосту.
В регионе
13 октября 2022 г. 14:04
СНБ проверяет причастность гражданина Армении к взрыву на Крымском мосту

Служба нацбезопасности (СНБ) Армении начала уголовное производство для выяснения возможной причастности граждан Армении к взрыву на Крымском мосту.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, следствие проверит данные о сокрытии взрывчатых веществ в грузовике, которым управлял гражданин Армении. Фура с грузом въехала на территорию Армении из третьей страны, затем покинула пределы республики и через Грузию направилась в Россию.

"Для проверки полученных данных и всех обстоятельств дела в Следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное производство по статьям, касающимся содействия международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, подделки документов", – говорится в сообщении.

В рамках производства проведены допросы и другие следственные действия. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, информация о которых будет предоставляться по мере необходимости.

Ранее ФСБ РФ заявила о том, что взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой. Груз был направлен из порта Одессы в болгарский порт Русе, затем – в порт Поти (Грузия), оттуда – в Армению и далее – в Россию.

По заявлению ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен по правилам ЕАЭС и оформлен на компанию "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (г. Алаверди). Получатель груза – ООО "Лидер" (г. Москва). Далее, по заявлению ФСБ, машина выехала в Грузию, оттуда направилась в Россию, и 6 октября была разгружена на оптовой базе в городе Армавир (РФ).

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Версия на английском языке National Security Service checking Armenian citizen’s involvement in Crimean bridge explosion

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