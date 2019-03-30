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По факту злоупотреблений в метрополитене Еревана возбуждено уголовное дело

По факту злоупотреблений в Ереванском метрополитене возбуждено уголовное дело. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил  пресс-секретарь Службы национальной безопасности Армении Сансон Галстян.

Ранее по сообщению армянских СМИ, служба национальной безопасности Армении провела масштабные проверки в Ереванском метрополитене. 

Отмечалось, что в деятельности Ереванского метрополитена имели место быть серьезные злоупотребления, в частности, что метрополитен долгие годы декларировал серьезные убытки, получая огромные государственные дотации.

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