СНБ Армении задержала лиц, пытавшихся оказать содействие захватившей здание полиции вооруженной группе

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности Армении заявила о задержании лиц, пытавшихся оказать содействие вооруженной группе, захватившей здание патрульно-постовой службы полиции. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе СНБ Армении.

В заявлении отмечается, что в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с захватом территории полка ППС, в результате осуществленных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены новые лица, оказывающие преступное содействие вооруженной группе.

"В частности, было установлено, что арестованный в настоящее время М.М., находясь в связи с членами вооруженной группы Арменом Ламбаряном и Мартином Акопяном, 24 июля 2016 года планировал, применив насилие против полицейских, несущих службу на улице Хоренаци, подтолкнуть участников акции прорвать полицейское оцепление, присоединиться к членам преступной группы и забрать захваченное группой оружие", - отмечается в заявлении.

При этом в СНБ отмечают, что это могло привести к многочисленным жертвам среди граждан.