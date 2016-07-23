СНБ Армении задержала группу пособников, захвативших полицейский участок

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности Армении задержала группу лиц, подозреваемую в преступных связях с захватившими здание полицейского участка в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении СНБ.

По данным службы национальной безопасности, задержанные лица содействовали преступлениям, совершённым ранее, и продолжают поддерживать новые нарушения.

"В частности, захватчики непосредственно руководят своими соучастниками, с целью организовать действия, сеющие панику и подстрекающие к столкновениям. 21 июля был арестован В.Г., который попытался незаконно доставить оружие, в том числе гранату, на изолированный участок ул. Хоренаци. Но его действия были пресечены. 22 июля был задержан М.А., который попытался доставить на место бутылки с коктейлем Молотова и при случае использовать", - говорится в сообщении СНБ Армении.