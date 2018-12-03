СНБ Армении выявила коррупционную схему на Мецаморской АЭС

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности Армении раскрыла еще несколько коррупционных дел, в том числе на Армянской атомной станции в Мецаморе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по данным следствия, некие лица, находясь в тесных связях с должностными лицами Мецаморской АЭС, оформив формальные документы о перепродаже и завысив цены на системы безопасности для АЭС, ухитрились продать системы стоимостью в несколько млн. драмов за 33 млн драмов, тем самым нанеся государству ущерб в размере 25 млн драмов (более 51 тысячи долларов США).

По факту возбуждено уголовное дело.

В целом, расследуются дела по фактам присвоения крупных средств в областях Армении. По таким фактам возбуждены 10 уголовных дел.