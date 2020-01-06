СНБ Армении вычислила автора ложной новости о поздравлении Трампу

Служба нацбезопасности Армении обнаружила владельца фейковой страницы в Facebook, откуда, по утверждению следствия, была распространена ложная информация о поздравлении с "успешной" операцией против Ирана, якобы направленном армянским премьером Николом Пашиняном президенту США Дональду Трампу.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-центре СНБ.

На сайте СНБ отмечается, что "в результате проведенных СНБ оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность человека", который ведет фейковую Facebook-страницу "Диана Арутюнян", где была размещена новость. "Он был доставлен в Службу нацбезопасности и дал разъяснения по поводу своих действий", - дополняется в сообщении.

Там же выложено видео с показаниями задержанного, в котором он заявляет, что распространил фейковую новость "для дискредитации властей Армении, так как имеет оппозиционные взгляды и считает несправедливым арест Роберта Кочаряна". Его лицо на видеокадрах закрыто.

В пресс-центре заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Статья УК не указывается.