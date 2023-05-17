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СНБ Армении сообщила о задержании 1 тонны кокаина из Эквадора

СНБ Армении сообщила о задержании 1 тонны кокаина из Эквадора Служба национальной безопасности Армении задержала 1 тонну кокаина, которую завезла в республику компания, занимающаяся импортом фруктов из Эквадора.
В регионе
17 мая 2023 г. 11:30
СНБ Армении сообщила о задержании 1 тонны кокаина из Эквадора

Служба национальной безопасности Армении задержала 1 тонну кокаина, которую завезла в республику компания, занимающаяся импортом фруктов из Эквадора.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Отмечается, что гигантская партия наркотиков попала в страну транзитом через Италию и Грузию.

Примечательно, что ранее итальянские СМИ сообщали о задержании в одном из местных портов 2,7 тонны кокаина, спрятанного в партию бананов в 78 тонн, которые, судя по товарным накладным, были отправлены из Эквадора в Армению через грузинский порт Батуми. Общая стоимость наркотиков оценивалась в 800 млн евро.

По информации СНБ, общая стоимость задержанной и изъятой партии составляет порядка 250 млн евро. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, проведены допросы, отправлены запросы в различные уполномоченные структуры.

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Версия на английском языке National Security Service of Armenia seizes 1 ton of cocaine from Ecuador

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