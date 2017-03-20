СНБ Армении сообщила о раскрытии армяно-российской преступной группы

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Службы национальной безопасности Армении, раскрыты факты хищений в особо крупных размерах, совершенных гражданами Армении и России с использованием компьютерной техники. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе СНБ Армении.

Согласно предварительным данным, члены упомянутой группы под сфабрикованным предлогом по осуществлению гостиничной и ресторанной деятельности зарегистрировали в Армении 3 торговые организации, затем под их именем приобрели являющийся компьютерной техникой кассовый аппарат с терминалом, позволяющий осуществлять безналичную сделку путем внесения карточных данных при отсутствии картодержателя и банковской карты.

C августа по декабрь 2016 года члены преступной группы с номеров счетов клиентов австралийских банков выписали сумму, эквивалентную 85 миллионам драмов. В результате оперативно-следственных мероприятий, осуществленных органами СНБ Армении, преступная группа выявлена и обезврежена.

5 лицам предъявлено обвинение по 1 пункту 3 части 181 статьи УК Армении. Трое из них арестованы.