О нас

СНБ Армении: Раскрыта схема нелегальной миграции в страны Шенгена

СНБ Армении: Раскрыта схема нелегальной миграции в страны Шенгена В Армении раскрыта схема нелегальной миграции в страны Шенгена.
В регионе
14 сентября 2023 г. 10:53
СНБ Армении: Раскрыта схема нелегальной миграции в страны Шенгена

В Армении раскрыта схема нелегальной миграции в страны Шенгена.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Служба национальной безопасности страны.

В рамках предварительного следствия было установлено, что граждане А.М и А.Х. при посредничестве А.П. в августе-сентябре 2023 года организовали въезд и разрешение на нахождение в странах Шенгена группы граждан.

Участники мошеннической схемы выдали гражданам фальшивые документы о прохождении различных курсов на территории стран Шенгена. Их "услуги" оценивались в 5 200 долларов.

Возбуждено уголовное производство в отношении трех граждан, двое из них арестованы, в отношении еще одного в качестве меры пресечения применена подписка о невыезде.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42
Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети! в связи с началом нового учебного года
Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети!" в связи с началом нового учебного года
12 сентября 2023 г. 10:36
На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов
На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов
11 сентября 2023 г. 18:32
МО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт с использованием собаки-камикадзе
ФотоМО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт с использованием собаки-камикадзе
11 сентября 2023 г. 17:20
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины
11 сентября 2023 г. 16:22
Президент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
11 сентября 2023 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi