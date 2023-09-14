СНБ Армении: Раскрыта схема нелегальной миграции в страны Шенгена

В Армении раскрыта схема нелегальной миграции в страны Шенгена.

В Армении раскрыта схема нелегальной миграции в страны Шенгена.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Служба национальной безопасности страны.

В рамках предварительного следствия было установлено, что граждане А.М и А.Х. при посредничестве А.П. в августе-сентябре 2023 года организовали въезд и разрешение на нахождение в странах Шенгена группы граждан.

Участники мошеннической схемы выдали гражданам фальшивые документы о прохождении различных курсов на территории стран Шенгена. Их "услуги" оценивались в 5 200 долларов.

Возбуждено уголовное производство в отношении трех граждан, двое из них арестованы, в отношении еще одного в качестве меры пресечения применена подписка о невыезде.