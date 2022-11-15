СНБ Армении: Раскрыт еще один случай госизмены

Служба нацбезопасности (СНБ) Армении задержала гражданина, подозреваемого в госизмене.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба СНБ.
Отмечается, что речь идет об одном из участников военных сборов Минобороны страны, проведенных в период с августа по ноябрь 2021 года.
Мужчина обвиняется в том, что в 2021 году через соцсети передавал иностранным спецслужбам данные о своем местоположении, позиции, о численности личного состава, участниках сборов, вооружении, другие секретные сведения. Он признался, что сам вышел на связь с иностранной разведкой, а за оказанную услугу получил обнаженные фотографии своего собеседника.
Подозреваемый задержан, следствие продолжается.