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СНБ Армении: Раскрыт еще один случай госизмены

СНБ Армении: Раскрыт еще один случай госизмены Служба нацбезопасности (СНБ) Армении задержала гражданина, подозреваемого в госизмене.
В регионе
15 ноября 2022 г. 11:10
СНБ Армении: Раскрыт еще один случай госизмены

Служба нацбезопасности (СНБ) Армении задержала гражданина, подозреваемого в госизмене.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба СНБ.

Отмечается, что речь идет об одном из участников военных сборов Минобороны страны, проведенных в период с августа по ноябрь 2021 года.

Мужчина обвиняется в том, что в 2021 году через соцсети передавал иностранным спецслужбам данные о своем местоположении, позиции, о численности личного состава, участниках сборов, вооружении, другие секретные сведения. Он признался, что сам вышел на связь с иностранной разведкой, а за оказанную услугу получил обнаженные фотографии своего собеседника.

Подозреваемый задержан, следствие продолжается.

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