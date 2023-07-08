СНБ Армении раскрыла Тelegram-каналы, обещавшие американские визы и европейские паспорта

Служба нацбезопасности (СНБ) Армении раскрыла группу злоумышленников, обещавших за определенное вознаграждение предоставлять американские визы и европейские паспорта. Действовали преступники через приложение Telegram.

Служба нацбезопасности (СНБ) Армении раскрыла группу злоумышленников, обещавших за определенное вознаграждение предоставлять американские визы и европейские паспорта. Действовали преступники через приложение Telegram.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба СНБ.

Согласно материалам дела, один из таких каналов под названием ArmSecretShop разместил объявление о том, что якобы за 4 тыс. долларов может предоставить 10-летнюю американскую визу без необходимости посещать посольство США и проходить собеседование. За 11 тыс. долларов обещали "сделать" испанский или германский паспорт, а за 12 тыс. долларов - британский. За те же 11-12 тыс. мошенники обещали предоставить международные водительские права.

За "работу" требовали 50% предоплаты в криптовалюте. В анкете Telegram-канала было указано, что его организаторы не встречаются с пользователями, не предоставляют телефонных номеров и работают только по почте.

Чтобы войти в доверие к гражданам, в канале были размещены снимки паспортов иностранных граждан, которые якобы пользовались их услугами (на самом деле изображения этих документы были собраны из интернета).

Сотрудники СНБ обнаружили ряд схожих мошеннических каналов: Diplomatic passport, Passport sale, Passport, Drivers license ID card for sale и "Паспорт России".