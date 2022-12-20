СНБ Армении раскрыла схему контрабанды

Служба национальной безопасности Армении раскрыла схему контрабанды одежды.

Служба национальной безопасности Армении раскрыла схему контрабанды одежды.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

По данным СНБ, три брата, А. К., Р. К и К.К, вступив в сговор с импортерами китайской и турецкой одежды, организовали для них контрабандный ввоз. За каждый килограмм одежды они брали среднем по 4 доллара (в драмовом эквиваленте).

Контрабанда осуществлялась по такой схеме: братья регулярно завозили из Грузии товары в двух грузовиках, в одном из которых были фрукты и овощи, нормально задекларированные, а во втором - незарегистрированная одежда, тоже оформленная как фрукты и овощи. Первый грузовик направлялся на таможенный склад в Ереване, для оформления, а второй - на склад в Арагацотнской области, где без удаления пломбы на грузовом контейнере, одежда разгружалась и развозилась клиентам. Затем фрукты и овощи из первого грузовика, прошедшего растаможку, загружались во второй, который тоже проходил растаможку.

Возбуждено уголовное дело. 17 декабря на указанном складе в Арагацотнской области правоохранители задержали очередной нелегальный груз - более 9,5 тонн одежды.

Четыре участника преступной схемы задержаны, представлены ходатайства об их аресте. Следствие продолжается.