СНБ Армении раскрыла преступную схему: за $25 тыс. вывозили мигрантов в США

Служба национальной безопасности Армении выявила преступную группу, занимающуюся незаконной миграцией граждан, задержаны четверо.

Служба национальной безопасности Армении выявила преступную группу, занимающуюся незаконной миграцией граждан, задержаны четверо.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Было установлено, что группа лиц с намерением организовать незаконную миграцию двух или более лиц и с целью получения прибыли вступила в сговор с руководителями туркомпаний, действующих в Ереване. В результате им удалось организовать незаконный выезд ряда граждан Армении через транзитные страны в США, получив с человека 25 тыс. долларов.

Отмечается, что были подготовлены необходимые поддельные документы о работе, зарплате, доходах, имуществе, которые были представлены компетентным органам, а также фальшивые справки о смерти близких родственников (это облегчает получение визы) тех граждан, кто направлялся в США.

В ходе предварительного следствия в турагентстве, квартирах и автомобилях членов преступной группы, причастных к организации незаконной миграции были обнаружены и изъяты записные книжки, электронные накопители, содержащие записи об особо крупных суммах денег, гаджеты с голосовыми сообщениями, тетради с фотографиями паспортов, заграничных въездных виз граждан, покинувших страну.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.