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СНБ Армении раскрыла преступную схему: за $25 тыс. вывозили мигрантов в США

СНБ Армении раскрыла преступную схему: за $25 тыс. вывозили мигрантов в США Служба национальной безопасности Армении выявила преступную группу, занимающуюся незаконной миграцией граждан, задержаны четверо.
В регионе
14 ноября 2022 г. 12:26
СНБ Армении раскрыла преступную схему: за $25 тыс. вывозили мигрантов в США

Служба национальной безопасности Армении выявила преступную группу, занимающуюся незаконной миграцией граждан, задержаны четверо.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Было установлено, что группа лиц с намерением организовать незаконную миграцию двух или более лиц и с целью получения прибыли вступила в сговор с руководителями туркомпаний, действующих в Ереване. В результате им удалось организовать незаконный выезд ряда граждан Армении через транзитные страны в США, получив с человека 25 тыс. долларов.

Отмечается, что были подготовлены необходимые поддельные документы о работе, зарплате, доходах, имуществе, которые были представлены компетентным органам, а также фальшивые справки о смерти близких родственников (это облегчает получение визы) тех граждан, кто направлялся в США.

В ходе предварительного следствия в турагентстве, квартирах и автомобилях членов преступной группы, причастных к организации незаконной миграции были обнаружены и изъяты записные книжки, электронные накопители, содержащие записи об особо крупных суммах денег, гаджеты с голосовыми сообщениями, тетради с фотографиями паспортов, заграничных въездных виз граждан, покинувших страну.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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