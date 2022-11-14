СНБ Армении раскрыла преступную схему: за $25 тыс. вывозили мигрантов в США

Служба национальной безопасности Армении выявила преступную группу, занимающуюся незаконной миграцией граждан, задержаны четверо.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба СНБ.
Было установлено, что группа лиц с намерением организовать незаконную миграцию двух или более лиц и с целью получения прибыли вступила в сговор с руководителями туркомпаний, действующих в Ереване. В результате им удалось организовать незаконный выезд ряда граждан Армении через транзитные страны в США, получив с человека 25 тыс. долларов.
Отмечается, что были подготовлены необходимые поддельные документы о работе, зарплате, доходах, имуществе, которые были представлены компетентным органам, а также фальшивые справки о смерти близких родственников (это облегчает получение визы) тех граждан, кто направлялся в США.
В ходе предварительного следствия в турагентстве, квартирах и автомобилях членов преступной группы, причастных к организации незаконной миграции были обнаружены и изъяты записные книжки, электронные накопители, содержащие записи об особо крупных суммах денег, гаджеты с голосовыми сообщениями, тетради с фотографиями паспортов, заграничных въездных виз граждан, покинувших страну.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.