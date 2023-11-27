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СНБ Армении раскрыл наживавшуюся на поставках еды детсадам преступную группу

СНБ Армении раскрыл наживавшуюся на поставках еды детсадам преступную группу Служба национальной безопасности (СНБ) Армении раскрыла преступную группу, совершившую хищения при поставках еды в столичные дошкольные учреждения. По обвинению в совершении преступления арестованы пять человек.
В регионе
27 ноября 2023 г. 11:42
СНБ Армении раскрыл наживавшуюся на поставках еды детсадам преступную группу

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении раскрыла преступную группу, совершившую хищения при поставках еды в столичные дошкольные учреждения. По обвинению в совершении преступления арестованы пять человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По материалам уголовного дела, компании "Айказунк" и "Фотон", выигравшие тендер на поставки продуктов питания для детсадов, сфальсифицировали документы и при содействии директоров дошкольных учреждений занимались хищением средств, выделенных им для поставок продовольствия.

В ходе обысков в домах и офисах злоумышленников нашли 22 млн драмов наличными (55 тыс. долларов), золотые украшения, мобильные телефоны, компьютеры.

На этапе предварительного следствия допрошены порядка двух десятков сотрудников детсадов, давшие признательные показания и раскрывшие важную для следствия информацию.

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