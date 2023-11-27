СНБ Армении раскрыл наживавшуюся на поставках еды детсадам преступную группу

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении раскрыла преступную группу, совершившую хищения при поставках еды в столичные дошкольные учреждения. По обвинению в совершении преступления арестованы пять человек.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении раскрыла преступную группу, совершившую хищения при поставках еды в столичные дошкольные учреждения. По обвинению в совершении преступления арестованы пять человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По материалам уголовного дела, компании "Айказунк" и "Фотон", выигравшие тендер на поставки продуктов питания для детсадов, сфальсифицировали документы и при содействии директоров дошкольных учреждений занимались хищением средств, выделенных им для поставок продовольствия.

В ходе обысков в домах и офисах злоумышленников нашли 22 млн драмов наличными (55 тыс. долларов), золотые украшения, мобильные телефоны, компьютеры.

На этапе предварительного следствия допрошены порядка двух десятков сотрудников детсадов, давшие признательные показания и раскрывшие важную для следствия информацию.