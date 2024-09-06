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СНБ Армении предлагает штрафы за нарушение правил хранения и утечку гостайны

СНБ Армении предлагает штрафы за нарушение правил хранения и утечку гостайны Служба нацбезопасности (СНБ) Армении предложила административное наказание за ненадлежащее хранение или утечку данных, представляющих государственную тайну. Штрафы могут составить от 50-ти до 600 тыс. драмов (130 - 1 550 долларов).
В регионе
6 сентября 2024 г. 14:14
СНБ Армении предлагает штрафы за нарушение правил хранения и утечку гостайны

Служба нацбезопасности (СНБ) Армении предложила административное наказание за ненадлежащее хранение или утечку данных, представляющих государственную тайну. Штрафы могут составить от 50-ти до 600 тыс. драмов (130 - 1 550 долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий проект предложен на заседании комиссии по обороне и безопасности парламента Армении.

"Принятие этого проекта обусловлено необходимостью обеспечения режима секретности в госорганах и органах местного самоуправления (ОМС), организациях и юридических лицах, а также предотвращения возможных нарушений и ситуаций, чреватых утечкой секретных данных", - сказала докладчик по данной теме, глава юридического управления СНБ Нелли Манандян.

По ее словам, в настоящее время ответственность предусмотрена только за публикацию информации, содержащей гостайну.

Изменения предполагают введение ответственности также за нарушение правил хранения, передачи, уничтожения секретных данных.

До этого СНБ предупреждала о нарушениях, однако инструментария для привлечения к ответственности не было.

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