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СНБ Армении поймала преступную группу, готовившую захват госучреждений

СНБ Армении поймала преступную группу, готовившую захват госучреждений СНБ Армении поймала преступную группу, готовившую подрыв и захват государственных зданий.
В регионе
2 ноября 2023 г. 14:58
СНБ Армении поймала преступную группу, готовившую захват госучреждений

СНБ Армении поймала преступную группу, готовившую подрыв и захват государственных зданий.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, оОб этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, пятеро установленных лиц (А. М., С. М., Э. Ц., В. В. и К. С.) и ряд пока неустановленных лиц в течение 2023 года занимались подготовкой терактов.

Отмечается, что в планы преступного сообщества входила подготовка к проведению взрыва, а также к захвату государственных и иных зданий с окончательной целью дезорганизации работы органов государственного управления. Для этого они приобретали материалы и подручные средства.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda dövlət obyektlərini ələ keçirməyə çalışan cinayətkar qrup saxlanılıb

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