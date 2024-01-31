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СНБ Армении осуществляет следственные мероприятия в Минэкономики

СНБ Армении осуществляет следственные мероприятия в Минэкономики Служба нацбезопасности (СНБ) осуществляет следственные мероприятия в Минэкономики Армении.
В регионе
31 января 2024 г. 14:18
СНБ Армении осуществляет следственные мероприятия в Минэкономики

Служба нацбезопасности (СНБ) осуществляет следственные мероприятия в Минэкономики Армении.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщила пресс-секретарь министра экономики Астхик Саркисян.

Что касается публикаций в прессе о том, что проводятся обыски в кабинете уже бывшего замминистра Ани Испирян и главы департамента политики госинвестиции Лилия Сираканян, то Саркисян отметила, что не комментирует следственные мероприятия.

"Считаем крайне важной борьбу с коррупцией и руководствуемся презумпцией невиновности", - сказала Саркисян.

По данным агентства, Испирян и Сираканян забрали на допрос.

Ранее стало известно, что решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ани Испирян была освобождена от должности замминистра.

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