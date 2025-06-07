СНБ Армении опровергло слухи о якобы "похищении" армянских подростков на границе с Азербайджаном

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении опровергла информацию о якобы "похищении" армянских подростков на границе с Азербайджаном.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении опровергла информацию о якобы "похищении" армянских подростков на границе с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В сообщении Службы говорится, что двое несовершеннолетних жителей общины Тех Сюникской области (Армения) рассказали в беседе с армянскими силовиками, что пошли за домашним скотом и заблудились, не сориентировавшись на местности из-за тумана.

6 июня Служба национальной безопасности Армении заявила, что несовершеннолетние жители села Тех Карен Джангирян и Андрей Гягунц потеряли ориентир неподалеку от села Аравус и случайно оказались на территории Азербайджана. Впоследствии Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "похищение".