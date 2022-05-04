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СНБ Армении обвинила оппозицию в планах захватить здание парламента

СНБ Армении обвинила оппозицию в планах захватить здание парламента Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о готовящемся организаторами протестных митингов в Ереване захвате здания Национального собрания Армении.
В регионе
4 мая 2022 г. 15:51
СНБ Армении обвинила оппозицию в планах захватить здание парламента

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о готовящемся организаторами протестных митингов в Ереване захвате здания Национального собрания Армении.

Как передает Report со ссылкой на заявление СНБ, организаторы намерены подстрекать участников к противоправным действиям для дестабилизации ситуации в стране.

В сообщении говорится о том, что в СНБ поступила достоверная оперативная информация о том, что организаторы митинга в Ереване намерены путем провокаций во время очередной сессии Национального собрания спровоцировать противоправные действия, подстрекать участников к захвату здания парламента. Целью этих планов является дестабилизация безопасности в стране, нарушение общественного порядка.

В тексте отмечается, что в случае осуществления провокаций всю ответственность за произошедшее понесут организаторы акций и участники противоправных действий, которые "поровну разделят всю тяжесть уголовной ответственности".

Отметим, что с начала прошлой недели в Ереване ежедневно происходят массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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Версия на английском языке Armenia's Security Council accuses opposition of plans to seize parliament building

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