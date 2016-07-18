СНБ Армении допускает силовой сценарий снятия блокады полицейского участка в Ереване

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Средств для мирного решения ситуации с захватом полицейского участка в Ереване может не хватить". Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении на сайте Службы национальной безопасности Армении.

"Правоохранительные органы принимают все возможные и доступные средства для мирного урегулирования ситуации, но в сложившихся обстоятельствах этого может быть не достаточно. Поэтому мы призываем еще раз членов вооруженных группировок воздерживаться от преступных действий, которые приводят к новым жертвам и другим тяжелым последствиям, и прекратить вооруженное сопротивление. ", - говорится в сообщении СНБ Армении.

Правоохранители отмечают, что жизнь и здоровье заложников остается под угрозой, поскольку захватчики располагают большим арсеналом вооружения.

Как сообщалось, в ночь на 18 июля после длительных переговоров и проведенных специальных мероприятий удалось освободить двух заложников: одного служащего и водителя машины скорой помощи.

Тем не менее, вооруженная группа отказывается освободить остальных заложников, в числе которых два заместителя начальника полиции Армении Вартан Егиазарян и Валерий Осипян.

17 июля в 5 утра в Ереване группа вооруженных лиц захватила здание полка патрульно-постовой службы полиции. Захватчики потребовали освободить оппозиционера Жирайра Сефиляна и распустить правительство. В результате перестрелки погиб полицейский, двое получили ранения.