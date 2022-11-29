СНБ Армении: Арестован офицер одной из воинских частей

Майор одной из воинских частей Минобороны Армении арестован по факту совершения госизмены.
Как передает Report со ссылкой Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности.
Отмечается, что мужчина был завербован сотрудниками иностранных спецслужб в июле 2021 года. Тогда же он подписал с ними соглашение о сотрудничестве.
Через некоторое время он был перенаправлен в другую воинскую часть, где на посту начальника службы того же подразделения продолжил сотрудничество с иностранными агентами.
Среди прочих сведений иностранным агентам были переданы документы под грифом "секретно", данные о направлении дислокации подразделений, их типов, численности личного состава на восточном и южном направлениях. Взамен мужчина получил 19 700 долларов.
В настоящее время он арестован, следственные мероприятия продолжаются.