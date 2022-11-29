СНБ Армении: Арестован офицер одной из воинских частей

Майор одной из воинских частей Минобороны Армении арестован по факту совершения госизмены.

Майор одной из воинских частей Минобороны Армении арестован по факту совершения госизмены.

Как передает Report со ссылкой Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности.

Отмечается, что мужчина был завербован сотрудниками иностранных спецслужб в июле 2021 года. Тогда же он подписал с ними соглашение о сотрудничестве.

Через некоторое время он был перенаправлен в другую воинскую часть, где на посту начальника службы того же подразделения продолжил сотрудничество с иностранными агентами.

Среди прочих сведений иностранным агентам были переданы документы под грифом "секретно", данные о направлении дислокации подразделений, их типов, численности личного состава на восточном и южном направлениях. Взамен мужчина получил 19 700 долларов.

В настоящее время он арестован, следственные мероприятия продолжаются.