СНБ Армении: Руководство Мецаморской АЭС создало преступную группировку и нанесло государству серьезный ущерб

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Следственное управление Службы национальной безопасности (СНБ) Армении завершило предварительное следствие по факту выявленных злоупотреблений в ходе организации закупок для ЗАО "Армянская атомная электростанция" в Мецаморе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе предварительного следствия было выявлено, что генеральный директор Мецаморской АЭС, коммерческий директор, заместитель гендиректора по линии финансирования и экономики и руководители ряда других отделов ЗАО, создав организованную преступную группировку и используя свое служебное положение, присвоили средства в особо крупных размерах, нанеся государству существенный ущерб.

По данным СНБ, ущерб государству составил 783 млн. 586 тысяч драмов.

Уголовное дело по факту передано в суд.