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СМИД СНГ пройдет в Нур-Султане в октябре

СМИД СНГ пройдет в Нур-Султане в октябре Заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) состоится в Нур-Султане 13 октября 2022 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.
В регионе
10 февраля 2022 г. 17:15
СМИД СНГ пройдет в Нур-Султане в октябре

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) состоится в Нур-Султане 13 октября 2022 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.

По словам Евдокимова, некоторые мероприятия по линии СНГ в 2022 году пройдут в Нур-Султане, так как Казахстан является председателем в организации в этом году.

"Прежде всего, речь идет о встрече глав правительств в мае, а также намеченном там же 14 октября саммите Содружества, накануне которого по традиции состоится заседание Совета министров иностранных дел (13 октября)", - сказал Евдокимов.

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