Здание Президиума Академии наук Армении выставлено на продажу для пополнения госбюджета

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Армении ищет покупателей для ряда зданий, находящихся в собственности государства, в том числе Президиума Национальной академии наук на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом пишет армянское издание "Чоррорд ишханутюн" со ссылкой на собственные источники.

"Продолжает оставаться актуальным и вопрос продажи здания министерства транспорта, связи и информационных технологий на Площади Республики. Цель всего этого одна: обеспечить по возможности большой поток финансовых средств в государственный бюджет, поскольку чисто благодаря экономике пополнять казну становится все труднее", - отмечает армянская газета.