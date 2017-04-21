 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Здание Президиума Академии наук Армении выставлено на продажу для пополнения госбюджета

    Правительство Армении ищет покупателей для ряда зданий, находящихся в собственности государства

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Армении ищет покупателей для ряда зданий, находящихся в собственности государства, в том числе Президиума Национальной академии наук на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом пишет армянское издание "Чоррорд ишханутюн" со ссылкой на собственные источники.

    "Продолжает оставаться актуальным и вопрос продажи здания министерства транспорта, связи и информационных технологий на Площади Республики. Цель всего этого одна: обеспечить по возможности большой поток финансовых средств в государственный бюджет, поскольку чисто благодаря экономике пополнять казну становится все труднее", - отмечает армянская газета.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi