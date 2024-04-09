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СМИ: Запад усиливает поддержку Армении, стремясь восстановить влияние в регионе

СМИ: Запад усиливает поддержку Армении, стремясь восстановить влияние в регионе В последние месяцы западные страны усилили поддержку Армении, стремясь восстановить свое влияние в регионе.
В регионе
9 апреля 2024 г. 16:35
СМИ: Запад усиливает поддержку Армении, стремясь восстановить влияние в регионе

В последние месяцы западные страны усилили поддержку Армении, стремясь восстановить свое влияние в регионе.

Как передает Report, об этом говорится опубликованном агентством Anadolu статье.

Азербайджан, который освободил оккупированные земли после Второй Карабахской войны и антитеррористической операции в сентябре 2023 года, восстановил контроль над всей страной: "Армения во главе c Николом Пашиняном (премьер-министр - ред.) признала поражение и тот факт, что статус-кво в регионе изменился. После этих важных событий появилась историческая возможность для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Несмотря на позитивное отношение Баку и Еревана к новым переговорам, вызывает вопросы тот факт, что нерегиональные игроки проводят политику, которая может повлиять на процесс", - сказано в статье.

В нем также говорится о том, что интенсивная поддержка Армении со стороны Франции привело к напряженности в отношениях с Азербайджаном: "Трехсторонняя встреча ЕС и США с Арменией 5 апреля вызвала еще больше сомнений относительно целей Запада в регионе. Встреча, проведенная в Брюсселе президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен, госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вызвала реакцию Азербайджана. Анкара же выступила с заявлением, что третьи стороны должны подойти к процессу беспристрастно и не допустить ущерба переговорам".

Кроме того, в статье говорится о том, что за политической и экономической поддержкой Армении со стороны Запада стоит также ослабление влияния Москвы в регионе, и Пашинян активно работает в этом направлении. Отмечается, что ЕС предоставил 38 млн евро, а США - 31 млн долларов помощи с сентября 2020 года. Оба лидера пообещали, что эта помощь будет продолжать увеличиваться.

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Версия на английском языке Anadolu Agency: West is arming Armenia to restore its influence in the region
Версия на азербайджанском языке Türkiyə KİV: Qərb regionda nüfuzunu bərpa etmək üçün Ermənistanı silahlandırır

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