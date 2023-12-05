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СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении

СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении Запад стремится сформировать в Армении антироссийский парламент.
В регионе
5 декабря 2023 г. 10:26
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении

Запад стремится сформировать в Армении антироссийский парламент.

Как передает Report, об этом сообщает "Грапарак".

Издание утверждает, что в официальных кругах циркулирует информация о том, что Запад требует проведение досрочных парламентских выборов в стране. Это предположение подтвердил премьер-министр Никол Пашинян в ходе одного из партийных собраний, проведенных в узком формате. Так, он затронул тему введения чрезвычайного положения, не исключив возможности проведения выборов в следующем году.

Издание отмечает, что Пашинян понимает, что время работает против нынешней власти, поскольку растет вероятность формирования новой оппозиционной силы, поэтому он решил удивить оппозицию своими действиями. Кроме того, Запад требует от него "присяги на верность".

"Армения должна быстро оторваться от России и направить свои взоры к Европе. Вместо заверений Пашиняна Запад ожидает, что путем новых выборов будет сформирован антироссийский парламент, в котором обязательно будут присутствовать Арам Саргсян и другие прозападники, а сегодняшняя парламентская оппозиция, откровенно пророссийская, отправится "в отставку", - подчеркивает издание.

Отметим, что Арам Саргсян-младший брат премьер-министра Вазгена Саргсяна, убитого в ходе теракта в парламенте 27 октября 1999 года. Вазген Саргсян занимал пост премьер-министра с июня 1998 года по октябрь 1999 года. В тот период он возглавлял политические силы против нынешнего лидера оппозиции в Армении, бывшего президента Роберта Кочаряна.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Qərb Ermənistanda anti-Rusiya parlamenti yaratmaq istəyir"

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