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СМИ: Запад не боится эскалации со стороны Москвы после ударов по российским авиабазам

СМИ: Запад не боится эскалации со стороны Москвы после ударов по российским авиабазам Американская New York Times публикует развернутый материал, где анализирует возможные последствия ударов по российским авиабазам, в которых Москва обвинила Вооруженные силы Украины.
В регионе
7 декабря 2022 г. 07:10
СМИ: Запад не боится эскалации со стороны Москвы после ударов по российским авиабазам

Американская New York Times публикует развернутый материал, где анализирует возможные последствия ударов по российским авиабазам, в которых Москва обвинила Вооруженные силы Украины.

Как передает Report, по мнению авторов публикации, на Западе все меньше опасаются возможной эскалации со стороны России, если не считать возможности применения ядерного оружия.

Так, Украина официально не признает, что стоит за ударами по базам российских стратегических бомбардировщиков в Энгельсе и Рязани. "Но чиновники и граждане все больше убеждены, что без учета ядерной эскалации в арсенале России практически не осталось каких-либо других действий, к которым она сейчас не прибегает, в том числе нанося удары по энергосистеме страны и другой инфраструктуре", - пишут авторы публикации.

Похожую точку зрения выражают и западные эксперты, которых цитирует агентство.

Бывший руководитель лондонского Королевского института международных отношений "Чатэм-хаус" Робин Ниблетт сказал газете, что Россия и так уже пошла на эскалацию. "Москва уничтожает украинскую инфраструктуру, пытаясь поменять стратегический контекст войны, то есть заставить Украину сесть за стол переговоров и предупредить европейцев, что восстановить страну с каждым днем становится все дороже", - говорит эксперт.

При этом специалист в области международной политики из Германии Ульрих Шпек отмечает, что российские угрозы резко повысить градус противостояния, в особенности при помощи ядерного оружия, все больше выглядят как пустые.

Не делать этого Путину рекомендовали его друзья на мировой арене, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, а США предупредили о катастрофических последствиях подобных действий, напоминает газета.

Шпек заключает, что НАТО и Вашингтон "согласились с тем, что украинцы двигают процесс вперед, и с течением времени страх российской эскалации снизился".

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Версия на азербайджанском языке NYT: “Qərb Rusiya aviabazalarına zərbələrdən sonra Moskvanın gərginliyi artırmasından qorxmur”

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