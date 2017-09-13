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    СМИ: Задержан замдиректора ФСИН России

    Олег Коршунов задержан по подозрению в должностных преступлениях© ТАСС/ Александр Демьянчук

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олег Коршунов задержан по подозрению в должностных преступлениях, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Коршунова задержали. Подозревается в должностных преступлениях", - заявил источник, знакомый с ситуацией.

    Отвечая на вопрос о возможной мере пресечения, собеседник агентства ответил, что "следствие будет добиваться ареста". "Мера пресечения, возможно, будет избираться завтра, 14 сентября", - сообщил источник.

    Замдиректора ФСИН находится в отпуске с последующим выходом на пенсию.

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