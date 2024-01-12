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СМИ: Задержан бывший замглавы Генштаба Армении из-за стрельбы в ресторане

СМИ: Задержан бывший замглавы Генштаба Армении из-за стрельбы в ресторане В результате стрельбы в одном из ресторанов в Котайкской области Армении есть пострадавший.
В регионе
12 января 2024 г. 13:51
СМИ: Задержан бывший замглавы Генштаба Армении из-за стрельбы в ресторане

Бывший замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян в ресторане открыл стрельбу из наградного оружия во время массовой потасовки, в результате которой ранение получил переселенец из Карабаха Грайр Мнацаканян.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян заявил, что в результате стрельбы в одном из ресторанов в Котайкской области Армении есть пострадавший.

Однако, Абрамян не стал называть имена участников инцидента, заявив, что по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ряду статей (хулиганство, незаконный оборот оружия, нанесение телесных повреждений.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Baş Qərargah rəisinin keçmiş müavini xuliqanlığa görə saxlanılıb
Версия на английском языке Media: Former head of General Staff of Armenia detained over restaurant shooting incident

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