 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Высокопоставленные должностные лица Армении подозреваются в коррупции

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Высокопоставленные должностные лица в Армении долгие годы получали многомиллионные надбавки к зарплате, сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Грапарак".

    Издание отмечает, что силовые структуры в настоящее время изучают денежные переводы на счета бывших чиновников. 

    Согласно материалу, некоторые чиновники получали до 15 тысяч долларов бонусов ежемесячно.

    В общей сложности, речь идет о нескольких миллионах долларов премиальных выплат, которые оседали на банковских счетах госслужащих.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi