СМИ: Высокопоставленные должностные лица Армении подозреваются в коррупции

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Высокопоставленные должностные лица в Армении долгие годы получали многомиллионные надбавки к зарплате, сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Грапарак".

Издание отмечает, что силовые структуры в настоящее время изучают денежные переводы на счета бывших чиновников.

Согласно материалу, некоторые чиновники получали до 15 тысяч долларов бонусов ежемесячно.

В общей сложности, речь идет о нескольких миллионах долларов премиальных выплат, которые оседали на банковских счетах госслужащих.