ВВС Турции уничтожили 34 курдских боевика на севере Ирака

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В результате авиаударов ВВС Турции по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке уничтожены 34 террориста, cообщает Report со ссылкой на Haberturk.

По данным, воздушные удары проводились в регионе Кандиль на севере Ирака. Удары были нанесены по лагерям боевиков, складам с оружием и деньгами, укрытиям и опорным пунктам.

Боевые операции против РПК внутри страны и за ее пределами в Северном Ираке войска Турции начали проводить с середины июля. На прошлой неделе газета Star сообщила, что в ходе ударов по целям РПК в Кандиле было нейтрализовано около 800 террористов.