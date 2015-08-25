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    ВВС Турции уничтожили 34 курдских боевика на севере Ирака

    Удары были нанесены по лагерям боевиков, складам с оружием и деньгами, укрытиям и опорным пунктам

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В результате авиаударов ВВС Турции по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке уничтожены 34 террориста, cообщает Report со ссылкой на Haberturk.

    По данным, воздушные удары проводились в регионе Кандиль на севере Ирака. Удары были нанесены по лагерям боевиков, складам с оружием и деньгами, укрытиям и опорным пунктам.

    Боевые операции против РПК внутри страны и за ее пределами в Северном Ираке войска Турции начали проводить с середины июля. На прошлой неделе газета Star сообщила, что в ходе ударов по целям РПК в Кандиле было нейтрализовано около 800 террористов.

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