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    ​СМИ: ВВС Турции нанесли удары по боевикам на юго-востоке республики

    При нападении погибли 15 турецких солдат

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Хаккяри, граничащей с Ираком, боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) 6 сентября подорвали две бронированных армейских машины.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, в регионе начата операция по поиску и нейтрализации террористов.

    Истребители турецких ВВС нанесли удары по РПК, поразив около десяти целей.

    Боевики дистанционно привели в действие придорожную мину во время проезда армейского транспорта в уезде Юксельова. Сразу после этого в этот район прибыли подразделения спецназа и боевые вертолеты. Телеканал CNN Turk сообщает о большом числе жертв и раненых в результате перестрелок силовиков с террористами. Согласно информации агентства Reuters, при нападении погибли 15 турецких солдат. Официальных данных о числе потерь пока нет.

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