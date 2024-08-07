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СМИ: ВСУ заняли несколько сел Курской области

СМИ: ВСУ заняли несколько сел Курской области ВСУ заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области.
В регионе
7 августа 2024 г. 12:17
СМИ: ВСУ заняли несколько сел Курской области

ВСУ заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что в юго-восточном направлении ВСУ смогли расширить зону контроля по трассе 38К-004, продвинувшись в направлении западного пригорода Суджи-Гончаровки. По неподтвержденным данным, в населенном пункте продолжаются бои. Также сообщается о фиксации большого скопления украинских формирований в Юнаковке, откуда они через Басовку направляются в Свердликово или в сторону Гончаровки.

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Версия на английском языке Media: Ukrainian Armed Forces take several villages in Russia's Kursk
Версия на азербайджанском языке KİV: Ukrayna ordusu Rusiyanın Kursk vilayətinə girib, bir neçə kəndi nəzarətə götürüb

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