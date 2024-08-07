СМИ: ВСУ заняли несколько сел Курской области

ВСУ заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области.

ВСУ заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что в юго-восточном направлении ВСУ смогли расширить зону контроля по трассе 38К-004, продвинувшись в направлении западного пригорода Суджи-Гончаровки. По неподтвержденным данным, в населенном пункте продолжаются бои. Также сообщается о фиксации большого скопления украинских формирований в Юнаковке, откуда они через Басовку направляются в Свердликово или в сторону Гончаровки.