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СМИ: ВСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал"

СМИ: ВСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" ВС Украины впервые сбили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" в небе над Киевом.
В регионе
5 мая 2023 г. 15:49
СМИ: ВСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету Кинжал

ВС Украины впервые сбили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" в небе над Киевом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Defense Express.

Сообщается, что такую баллистическую цель, вероятно, сбили с ПВО Patriot. Издание опубликовало фотографии обломков ракеты Х-47 "Кинжал", а именно носового обтекателя со следами поражения, которую ВСУ сбили 4 мая.

Defense Express пишет, что хотя "Кинжал" разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, но не может поддерживать высокую скорость постоянно.

Напомним, ночью 4 мая ВС РФ совершили очередную атаку по Киеву с применением БПЛА Shahed и ракеты, вероятно, баллистического типа. Силы ПВО уничтожили все цели противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

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Версия на английском языке Media: Ukraine Armed Forces shoot down Russian hypersonic missile for first time

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