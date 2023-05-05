СМИ: ВСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал"

ВС Украины впервые сбили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" в небе над Киевом.

ВС Украины впервые сбили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" в небе над Киевом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Defense Express.

Сообщается, что такую баллистическую цель, вероятно, сбили с ПВО Patriot. Издание опубликовало фотографии обломков ракеты Х-47 "Кинжал", а именно носового обтекателя со следами поражения, которую ВСУ сбили 4 мая.

Defense Express пишет, что хотя "Кинжал" разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, но не может поддерживать высокую скорость постоянно.

Напомним, ночью 4 мая ВС РФ совершили очередную атаку по Киеву с применением БПЛА Shahed и ракеты, вероятно, баллистического типа. Силы ПВО уничтожили все цели противника, сообщили в Генштабе ВСУ.