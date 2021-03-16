СМИ: Встреча Царукяна и Пашиняна откладывается

Встреча лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и премьер-министра Никола Пашиняна откладывается, поскольку консенсуса по вопросу отставки главы государства нет

Встреча лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и премьер-министра Никола Пашиняна откладывается, поскольку консенсуса по вопросу отставки главы государства нет. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

По данным издания, Царукян выдвинул предусловие: встреча состоится, если после этого будет объявлено об отставке премьера. Стороны на опосредованных переговорах уже договорились, что после отставки премьера ППА не будет выдвигать кандидата в премьеры, а Царукян выступит с соответствующим заявлением.

"Однако Пашинян пока не уверен, стоит идти на выборы или нет. Не исключено, что они вновь будут перенесены. Кстати, на встрече с депутатами "Моего шага" он говорил о намерении провести выборы, но не обозначил сроков", - пишет газета.

Ранее армянские СМИ назвали конкретные сроки отставки Никола Пашиняна.