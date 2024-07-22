СМИ: Все четверо человек на борту пропавшего в Якутии вертолета Robinson погибли

Найдены обломки пропавшего в Якутии вертолета Robinson.

Найдены обломки пропавшего в Якутии вертолета Robinson.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что найдены тела пилота и троих пассажиров.

Поиски вертолета Robinson, пропавшего в Якутии 19 июля, завершены. Пилот и три пассажира погибли, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и трех пассажиров", - говорится в сообщении.

Вертолет Robinson R44 пропал в Алданском районе Якутии 19 июля. Сначала у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк, а позже пилот не вышел на связь в назначенное время. Кроме пилота, на борту вертолета находились три пассажира. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").