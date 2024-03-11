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СМИ: ВС Украины сможет использовать шесть истребителей F-16 уже в июле

СМИ: ВС Украины сможет использовать шесть истребителей F-16 уже в июле Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать шесть американских истребителей F-16 уже в июле этого года, если 12 украинских пилотов закончат обучение в срок.
В регионе
11 марта 2024 г. 11:36
СМИ: ВС Украины сможет использовать шесть истребителей F-16 уже в июле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать шесть американских истребителей F-16 уже в июле этого года, если 12 украинских пилотов закончат обучение в срок.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен газете The New York Times.

По его словам, "подготовка продвигается хорошо". Украинские пилоты уже летали над воздушным пространством Дании. Дания, как и Литва, поставит F-16 в Украину летом.

Обучение пилотов проводилось в течение 10 месяцев в Дании, Великобритании и США. При этом, как отмечает издание, пока неясно, когда украинские пилоты начнут проходить обучение на авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии.

Издание отмечает, что истребители F-16 будут вооружены ракетами и бомбами малой и средней дальности, что частично восполнит нехватку боеприпасов наземного базирования.

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