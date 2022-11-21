СМИ: ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии

Воздушная операция ВС Турции на севере Сирии рассматривается как первый шаг возможной наземной операции.
Как передает Report, об этом пишет газета
Ранее минобороны Турции заявило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла РКК на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака.
"Была организована новая воздушная операция в Сирии и северном Ираке. В ходе операции "Коготь-мечь" были уничтожены 89 объектов террористов. Многие террористы РКК включая высокопоставленных руководителей, были ликвидированы. Операция рассматривается как первый шаг возможной наземной операции в Сирии", - отмечает издание.