СМИ: ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии

Воздушная операция ВС Турции на севере Сирии рассматривается как первый шаг возможной наземной операции.

Воздушная операция ВС Турции на севере Сирии рассматривается как первый шаг возможной наземной операции.

Как передает Report, об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на свои источники.

Ранее минобороны Турции заявило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла РКК на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака.

"Была организована новая воздушная операция в Сирии и северном Ираке. В ходе операции "Коготь-мечь" были уничтожены 89 объектов террористов. Многие террористы РКК включая высокопоставленных руководителей, были ликвидированы. Операция рассматривается как первый шаг возможной наземной операции в Сирии", - отмечает издание.