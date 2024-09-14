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СМИ: Вопрос Зангезурского коридора может повлиять на отношения Тегерана с Москвой

СМИ: Вопрос Зангезурского коридора может повлиять на отношения Тегерана с Москвой 11:50
В регионе
14 сентября 2024 г. 13:05
СМИ: Вопрос Зангезурского коридора может повлиять на отношения Тегерана с Москвой

Позиции Ирана и России по Зангезурскому коридору не совпадают. Тегеран выступает против открытия коридора, в то время как Россия заинтересована в его запуске.

Официальный Тегеран считает, что запуск Зангезурского коридора только усилит влияние Азербайджана и Турции в регионе, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Иран видит в этом угрозу из-за возможного влияния ситуации на регион Южный Азербайджан, где преимущественно проживают азербайджанцы. С другой стороны, открытие коридора скажется на геополитических позициях Тегерана, иранский фактор потеряет влияние на отношения между Турцией и тюркскими государствами в Центральной Азии. Еще один вопрос связан с ограничением возможностей контроля Тегераном границы с Арменией", - отмечают СМИ.

Издания указывают, что на этом фоне Иран предпринимает шаги, направленные на укрепление дипломатических отношений с Арменией. Примером этого может служить открытие Ираном консульства в Капанском районе Армении и планы Еревана по открытию консульства в Тебризе.

"Официальная Москва же заинтересована в открытии Зангезурского коридора. Приоритетом Кремля является контроль над отношениями Армении с Западом. Военные связи, которые Ереван в последнее время установил с Европой, особенно с Францией, показывают, что это государство выходит из-под влияния России", - отмечают СМИ, указывая что разногласия между Тегераном и Москвой по этому вопросу могут повлиять на ирано-российские отношения.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Zəngəzur dəhlizi məsələsi İranla Rusiyanı qarşı-qarşıya qoyub

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