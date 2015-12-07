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    ​СМИ: Власти Ирана арестовали 53 человека за создание сайтов, поддерживающих ИГ

    Всего за последние 20 месяцев были закрыты 285 происламистских сайтов

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/  Полиция Ирана заявила об аресте 53 человек, которых обвиняют в создании веб-сайтов в поддержку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "За прошедшие 8 месяцев иранской кибер-полиции удалось выявить и закрыть 132 сайта, которые были определены как "относящиеся к террористической группировке ИГ", - заявил на пресс-конференции в Тегеране глава иранской киберполиции (ФАТА) бригадный генерал Камаль Хадианфар. 

    Кроме того, по его словам,  были арестованы 53 человека, обвиняемых в создании этих сайтов, которые, в основном, действовали в приграничных провинциях.

    Камаль Хадианфар также добавил, что всего за последние 20 месяцев были закрыты 285 происламистских сайтов.

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