Власти Грузии против назначения послом Армении Сергея Минасяна

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Власти Грузии упорно отказываются дать агреман на назначение заместителя директора Института Кавказа Сергея Минасяна чрезвычайным и полномочным послом Армении в своей стране, сообщает Report со ссылкой на газета "Жаманак".

Издание отмечает, что власти Грузии считают С. Минасяна нежелательным лицом.

По сведениям газеты, официальный Тбилиси имеет серьезные подозрения, что С. Минасян на деле будет представлять не Армению, а Россию.