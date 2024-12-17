СМИ: Власти Армении собираются полностью отключить российские телеканалы в стране

Власти Армении приняли решение о полном закрытии российских телеканалов.

Власти Армении приняли решение о полном закрытии российских телеканалов.

Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на свои источники.

По данным издания, власти обсуждают вопрос удаления российских каналов из мультиплекса Армении. Процесс начнется с января.

В Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении не опровергли и не подтвердили эту новость.

"На данный момент у министерства нет комментариев по указанной теме", - сказала пресс-секретарь главы ведомства Мхитара Айрапетяна Карине Тертерян.

Ранее Айрапетян не исключил возможности рассмотрения вопроса прекращения вещания российских телеканалов на территории Армении.

