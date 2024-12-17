О нас

СМИ: Власти Армении собираются полностью отключить российские телеканалы в стране

СМИ: Власти Армении собираются полностью отключить российские телеканалы в стране Власти Армении приняли решение о полном закрытии российских телеканалов.
В регионе
17 декабря 2024 г. 13:26
СМИ: Власти Армении собираются полностью отключить российские телеканалы в стране

Власти Армении приняли решение о полном закрытии российских телеканалов.

Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на свои источники.

По данным издания, власти обсуждают вопрос удаления российских каналов из мультиплекса Армении. Процесс начнется с января.

В Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении не опровергли и не подтвердили эту новость.

"На данный момент у министерства нет комментариев по указанной теме", - сказала пресс-секретарь главы ведомства Мхитара Айрапетяна Карине Тертерян.

Ранее Айрапетян не исключил возможности рассмотрения вопроса прекращения вещания российских телеканалов на территории Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Rusiya telekanallarının Ermənistanda yayımının dayandırılması planlaşdırılır

Экслюзивные новости

Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi