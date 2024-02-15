СМИ: Власти Армении пытаются "очистить" армию от влияния Москвы и привлечь "натовские кадры"

Основная цель новых кадровых изменений в рядах ВС Армении - избавиться от кадров, прошедших "российскую школу" и находящихся под влиянием Москвы.

Основная цель новых кадровых изменений в рядах ВС Армении - избавиться от кадров, прошедших "российскую школу" и находящихся под влиянием Москвы.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

Издание отмечает, что хотя кадровые изменения были запланированы властями Армении достаточно давно, они воспользовались произошедшей 12 февраля на азербайджано-армянской условной границе напряженностью, чтобы отвести внимание общества от основной сути кадровых перестановок.

"Однако на самом деле, как ранее сообщили наши источники в Минобороны, цель массовых кадровых перестановок совсем иная. Премьер Армении Никол Пашинян и министр обороны Сурен Папикян решили сформировать военную элиту по своему вкусу, избавившись от старых кадров", - пишет газета.

"В то же время, власти пытаются сформировать новую военную элиту за счет "чистки" системы от пророссийских кадров, в частности занимающих высокие посты. Речь идет о высокопоставленных военных, прошедших "российскую школу" и находящихся под влиянием Москвы. Взамен они намерены увеличить число "натовских кадров", - говорится в статье.

В статье также отмечается, что среди вчерашних назначений было одно "символическое" исключение. Им является новый командующий армяно-российской объединенной группировкой войск генерал Артак Будагян.

Согласно статье, решение о назначении Будагяна было принято с целью "не расстраивать русских генералов".