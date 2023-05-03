СМИ: Власти Армении активно помогают России обходить санкции Запада

Власти Армении активно помогают России обходить санкции Запада, введенные из-за ее агрессии против Украины.

Власти Армении активно помогают России обходить санкции Запада, введенные из-за ее агрессии в отношении Украины.

Как передает Report, об этом говорится в статье литовского издания Alfa .

"Правящую политическую элиту Армении можно охарактеризовать как самое изощренное правительство, которое маскирует преследование политических оппонентов прозападными лозунгами. Армения остается экономическим стержнем российской агрессии в отношении Украины. Власти этой страны активно помогают России обходить санкции Запада. Сюда входят поставки не только товаров гражданского назначения, но и оборудования для российской военной промышленности из Европы и Восточной Азии. Тем временем англоязычные армянские новостные сайты муссируют публикации о том, что республика является единственным демократическим государством на Кавказе", - отмечается в статье литовского издания.

Автор материала отмечает, что Армения является не только крупным центром поставок санкционной продукции в РФ и базой военно-технического снабжения для агрессии против Украины, но и оказывает военно-техническое обеспечение для российско-иранского союза: "Образ Армении был настолько запятнан, что 14 апреля британское издание The Telegraph призвало Запад "ужесточить отношения" с Ереваном".

"Заявления многих армянских политиков и неправительственных организаций, а также многие другие факты свидетельствуют о том, что Армения остается классическим примером восточного самодержавия, старательно прикрываемого легким налетом модернистского гражданства",- говорится в статье.

По мнению автора литовского издания, власти Армении используют классические авторитарные методы давления и преследования оппозиции, независимых журналистов и правозащитников, особенно представляющих интересы национальных меньшинств.

"Заявления о демократии в Армении рассчитаны на западную общественность, не знающую досконально региональных особенностей. Эти материалы являются противовесом все более частым разоблачениям в западных СМИ практики властей Армении по поддержке российско-иранской коалиции",- говорится в статье румынского издания Newsweek .

В качестве примера приводится материал, опубликованный 4 апреля на сайте украинского телеканала "Мы-Украина", в котором отмечается, что "Армения не только играет роль крупного хаба, облегчающего доставку санкционной продукции в Россию и военные поставки базовой техники для агрессии в отношении Украины, но и служит военно-логистической поддержкой российско-иранского союза".

"Заявления о якобы уникальности армянской демократии на Кавказе равносильны попыткам премьер-министра Пашиняна с начала войны в Украине продемонстрировать США и ЕС свою "переориентацию" на Запад. На самом деле, по данным eurereporter.co и nytimes.com, Ереван поддерживает тесные стратегические и военные связи с Россией и Ираном. То же самое и с армянской "демократией",- пишет Newsweek, напоминая о том, что Армения осуществляет давление на политических оппонентов, независимых журналистов и правозащитников.