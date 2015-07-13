Визит председателя Евросовета Дональда Туска в Грузию отменен

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Визит председателя Европейского совета Дональда Туска в Грузию, который должен был начаться во вторник, отменен.

Как отмечает Report, об этом сообщил телеканал "Рустави-2".

Туск должен был прибыть в Грузию с двухдневным визитом по приглашению президента Георгия Маргвелашвили. Однако из-за переговоров по Греции визит был отменен.

Планировалось проведение встреч Туска с премьер-министром, главой государства, а также депутатами и председателем парламента Грузии.

Администрация президента Грузии заявила, что речь идет о перенесении визита на определенный срок.

Отметим, что Туск должен был посетить Грузию и Армению с 14 по 16 июля.