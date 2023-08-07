О нас

СМИ: Визит Путина в Турцию ожидается в конце августа

СМИ: Визит Путина в Турцию ожидается в конце августа Визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа.
В регионе
7 августа 2023 г. 09:46
СМИ: Визит Путина в Турцию ожидается в конце августа

Визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает проправительственная газета Hurriyet.

По данным источников, в повестке переговоров российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будут вопросы возобновления зерновой сделки, двусторонние связи, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также нормализация отношений между Турцией и Сирией.

Президенты России и Турции провели 2 августа телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи.

4 августа Эрдоган сообщил журналистам о возможности визита Путина в Турцию. По его словам, точная дата визита пока не определена и будет согласована по дипломатическим каналам.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

На заводе по переработке пластика в Адане вспыхнул пожар
На заводе по переработке пластика в Адане вспыхнул пожар
7 августа 2023 г. 10:01
В результате пожара на газозаправке в Ереване пострадал один человек
В результате пожара на газозаправке в Ереване пострадал один человек
7 августа 2023 г. 09:53
Президент Туркменистана проведет отпуск на побережье Каспия
Президент Туркменистана проведет отпуск на побережье Каспия
7 августа 2023 г. 09:35
В Грузии объявлен траур по жертвам оползня в Шови
В Грузии объявлен траур по жертвам оползня в Шови
7 августа 2023 г. 02:44
В Тегеране трое погибли, 11 человек пострадали из-за обрушения строящихся зданий
В Тегеране трое погибли, 11 человек пострадали из-за обрушения строящихся зданий
6 августа 2023 г. 21:39
Грузинский курорт Шови полностью уничтожен оползнем
Грузинский курорт Шови полностью уничтожен оползнем
6 августа 2023 г. 19:38
Песков: Наши президентские выборы - это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия
Песков: Наши президентские выборы - это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия
6 августа 2023 г. 18:27
Лесной пожар в турецком Хатае локализован
Лесной пожар в турецком Хатае локализован
6 августа 2023 г. 17:23
Песков уточнил, хочет ли РФ присоединить новые территории Украины
Песков уточнил, хочет ли РФ присоединить новые территории Украины
6 августа 2023 г. 17:06
Президентский кабинет Турции обсудит азербайджано-армянскую нормализацию
Президентский кабинет Турции обсудит азербайджано-армянскую нормализацию
6 августа 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi