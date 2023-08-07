СМИ: Визит Путина в Турцию ожидается в конце августа

Визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа.

Визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает проправительственная газета Hurriyet.

По данным источников, в повестке переговоров российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будут вопросы возобновления зерновой сделки, двусторонние связи, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также нормализация отношений между Турцией и Сирией.

Президенты России и Турции провели 2 августа телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи.

4 августа Эрдоган сообщил журналистам о возможности визита Путина в Турцию. По его словам, точная дата визита пока не определена и будет согласована по дипломатическим каналам.