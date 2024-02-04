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СМИ: Вашингтон хочет у Анкары плату за обслуживание непредоставленных F-35

СМИ: Вашингтон хочет у Анкары плату за обслуживание непредоставленных F-35 США хотят получить от Турции оплату за обслуживание истребителей F-35, которые не были предоставлены стране из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
В регионе
4 февраля 2024 г. 05:13
СМИ: Вашингтон хочет у Анкары плату за обслуживание непредоставленных F-35

США хотят получить от Турции оплату за обслуживание истребителей F-35, которые не были предоставлены стране из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Как передает Report, об этом сообщает газета Aydınlık.

"Американская сторона уже шесть лет хранит в ангаре шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция. Эти самолеты обслуживаются каждый месяц, чтобы обеспечить их готовность к эксплуатации", - говорится в публикации.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки требуют от Турции деньги за оплату расходов на содержание истребителей, ангар и обслуживание. Помимо этого, Вашингтон хочет получить от Анкары дополнительные выплаты, поскольку, по заявлениям США, в цепочке поставок F-35 происходят сбои и рост стоимости из-за исключения из программы турецких компаний, участвующих в производстве.

Авторы статьи отмечают, что власти Турции, в свою очередь, требуют у США возврата выделенных Анкарой $1,4 млрд, которые были потрачены на приобретение американских истребителей пятого поколения F-35. Никакого прогресса в споре пока не достигнуто, подчеркнули в издании.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Türkiyəyə vermədiyi “F-35”lərin saxlanmasına görə ödəniş istəyir

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