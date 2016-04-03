СМИ: В здании минобороны России в Москве возник большой пожар, людей эвакуируют

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Людей эвакуируют из здания в центре Москвы, где расположен жилищный департамент Минобороны, после возгорания, предположительно, на третьем этаже

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

"Предварительно, очаг пожара - на третьем этаже 8-этажного здания по адресу: ул. Знаменка, 19", - сказал он.

Сообщается также, что из здания эвакуировано 60 человек, есть угроза распространения огня. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Представитель столичного главка МЧС сообщил, что на место выехали девять расчетов, личный состав – 45 человек.